連鎖迴轉壽司在基隆市展店，國內四大品牌都在基隆全員到齊，預期將與本地的壽司店掀起一場市場大戰。（張志康攝）

連鎖迴轉壽司在基隆市展店，國內四大品牌都在基隆全員到齊，預期將與本地的壽司店掀起一場市場大戰。（張志康攝）

基隆市一向以海鮮聞名，仁愛市場的壽司店也吸引不少外地的饕客來基隆朝聖。不過隨著連鎖迴轉壽司店陸續在國內展店，國內四大迴轉壽司店，在10日上午的壽司郎基隆站前店開幕後，終於宣告在基隆市全員到齊，預期將與本地的壽司店展開一場亂戰。

從日本流傳到台灣來的迴轉壽司，原本是主打平價、新鮮，但近來逐漸成為國內消費者的美食新選擇。除了本土的爭鮮壽司外，包括日本的三大迴轉壽司業者，如10日在基隆展店的壽司郎及HAMA壽司、藏壽司等，也都在台灣展店。

基隆市其實有不少本土的壽司店業者，如仁愛市場樓上的多家業者，主打的是新鮮的食材、相對親民的價格；也吸引了不少來自基隆本地以及外地遊客的青睞。但隨著國內四大迴轉壽司業者陸續在基隆展店，也象徵傳統與現代、效率與人情的壽司大戰，將在基隆市掀起風潮。

10日在基隆市城際轉運站2樓開幕的壽司郎，是國內四家迴轉壽司業者中，最晚在基隆展店的業者。業者為了慶祝在基隆展店，特別安排了「鮪魚極上赤身」讓民眾嘗鮮。同時店內還設置了網美拍照區，讓民眾可以打卡拍照。

壽司郎集團公關陳楷媗表示，他們的米、醋都是從日本進口，相當體溫的醋飯，入口即化。再加上基隆本身是港口，天然資源豐富，該集團在基隆市展店，將讓壽司產業更蓬勃發展。

基隆市政府今年也安排了壽司大賽，希望能夠藉由基隆豐富的水產品，帶動「壽司產業鏈」，讓北部地區的民眾能將大量使用水產品的壽司與基隆市聯想在一起，順勢帶動基隆市的觀光。