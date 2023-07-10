挑戰溫布頓草地網球錦標賽女雙第4冠的台灣女網好手謝淑薇，昨天在本屆溫網女雙16強和捷克搭檔搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）以7比5、7比6（4）擊敗日本加藤未唯／印尼蘇捷雅迪（Aldila Sutjiadi），前進8強。

謝淑薇在2019年與史崔可娃聯手摘下溫網女雙冠軍，隔年大會因為新冠肺炎疫情停辦，2021年謝淑薇和比利時梅騰絲搭檔奪冠，去年謝淑薇因傷勢休息調整全年賽季休兵，被捷克組合帶走溫網女雙冠軍，今年回歸賽場，被稱讚是「百搭好手」的謝淑薇和大陸王欣瑜於法網帶走冠軍，期待延續這股氣勢和史崔可娃重溫溫網冠軍美夢，達成個人在溫網跨5年的另類3連冠。

下一輪謝淑薇組合要和法國賈西雅（Caroline Garcia）／巴西史黛芬妮（Luisa Stefani）爭奪4強席次。

而寶島姊妹組合詹詠然／詹皓晴，本屆溫網則是在女雙第2輪32強賽以4比6、4比6不敵捷克布茲可娃（Marie Bouzkova）／西班牙索芮貝絲（Sara Sorribes Tormo），未能繼續前進。