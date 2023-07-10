台北科技大學資訊與財金管理系學生近日因消費糾紛掀起白飯之亂，事後學生們到熱炒店道歉。對此，精神科醫師沈政男感嘆，學生們花錢吃飯沒吃飽，還要跟老闆道歉，「台灣品牌在國際上越來越沒有競爭力，不是沒有原因！」

沈政男表示，台灣網路公民論壇就是胡鬧、起鬨4個字，這次又是一例。30幾人花6千多元到熱炒店大概就是一人點一道菜，每人吃個兩三碗沒有問題，特別如果點到五更腸旺，一整桌即使只點一道都足夠配飯，「試問，這不是幾十年來，學生或年輕人吃簡單和菜的基本邏輯嗎？」。

沈政男感嘆，學生花錢吃飯沒吃飽，竟然還要跟老闆道歉，買賣邏輯錯亂到一個難以想像的程度，本質上就是一種經濟秩序的干擾，「台灣品牌在國際上越來越沒有競爭力，不是沒有原因！連快炒店沒辦法讓客人扒白飯扒到飽，也要在那邊護航，你說做餐廳的人何須努力？靠網友撐腰就好了」。

沈政男提到，店家聲稱白飯免費不代表白飯吃到飽，但事實上白飯免費就是等於白飯吃到飽，否則難道要客人肚子枵枵離開？開餐廳基本任務就是讓人吃飽，不然就要以價制量，讓大家看了價錢飽一些。

沈政男認為，當晚店家其實可以去附近採買白飯，或是配料弄少一點招待人家吃炒麵，「如果快炒店白飯不夠吃而被刷一星負評，就可以檢討消費者，那麼以後大家去吃快炒，是不是都要自行準備白飯，以免五更腸旺太鹹太辣吃不完？」

沈政男強調，白飯之亂的本質是，「網友這類灌爆人家臉書的舉動乃干擾經濟秩序的行為，也就是用非經濟的手段來處理經濟問題，實在不可取」，學生們只是在學校承受網路壓力的轉嫁下只好配合演出，雖然只是小事一樁，但一葉知秋，這樣的公民論壇水平不可能對公共議題討論出好辦法，只是浪費時間、給政客操弄的空間，影響一國立法與行政的品質，這是台灣公民社會當今最大的隱憂之一。