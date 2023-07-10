2023台中銀行亞洲男子排球挑戰盃12強出爐，中華隊將於12日下午5時30分迎戰越南，力拚六強資格。另因印度奧會和印度排協鬧「家變」，導致印度隊參賽權被取消，澳門成「幸運失敗者」搭上12強末班車。

這項比賽今天在台北市立大學天母校區體育館、台北體育館進行最後一天預賽，繼D組菲律賓3比2勝蒙古後，F組印尼和巴林也苦戰147分鐘，印尼在RIVAN得35分帶動下，以3比2（33比31、25比27、21比25、25比23、15比11）險勝。

12強交叉對決12日登場，一戰決生死，勝隊晉六，敗隊爭第七，因此接下來的抽籤結果至關重要，大家都很怕抽到籤王，氣氛超緊張。

抽籤儀式前，大會控制委員會主席Shanrit先說明印度被取消資格因。原來是印度鬧「家變」，印度奧會告知國際排球總會，由印度排協派出的代表隊，未獲印度奧會認可參賽。贏了球卻得打包回家，印度隊也只能無語問蒼天。

印度所在的C組本來有三隊，但烏茲別克抽完籤後棄權，如今印度又被取消資格，剩香港一隊，12強複賽硬是少一隊，最後由預賽分組第三名的隊伍抽籤，結果澳門抽中「C2」遞補進12強，成為「Lucky Loser」。

重頭戲12強對戰組合抽籤登場，分組冠軍就定位後，以抽籤方式決定對戰隊伍，如抽到預賽同組對手則重抽，抽完前四組後，只剩A組冠軍中華隊和D組冠軍菲律賓的對手尚未確定，中華隊到底會對到巴林還是越南？現場氣氛超凝重。

因為巴林不只被南韓視為奪冠路上假想敵敵之一，而且剛剛和印尼大戰5局才以2比3飲恨，大家都不想對到巴林。就在巴林代表亮出手中的球，確定對手是菲律賓時，中華排球協會秘書長章金榮終於露出笑容。

12強戰對戰組合如下：A1（A組冠軍）中華對E2（E組亞軍）越南、B1南韓對D2蒙古、C1香港對B2泰國、D1菲律賓對F2巴林、E1澳洲對遞補為C2的澳門、F1印尼對A2哈薩克。

中華民國排球協會秘書長章金榮表示，為服務國內球迷，已取得亞排聯控制委員同意，12日和13日中華隊賽事都安排在當天最後一場，12日是下午5點30分，13日是下午3點，希望大家踴躍到場，一起成為中華隊的最強後盾，送中華隊前進世界挑戰盃。