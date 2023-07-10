中美洲國家薩爾瓦多執政黨今天通過支持總統布格磊（Nayib Bukele）明年競選連任，批評人士則對布格磊連任的合法性提出質疑。

法新社報導，41歲的布格磊在最高法院允許他尋求競選連任後，去年9月宣布將競選連任，引發外界對於此舉是否合憲的激烈辯論。

右翼的新理念黨（New Ideas）舉行黨內選舉，而布格磊是唯一的參選人。

新理念黨的選舉委員會主席龔薩雷茲（Karen Gonzalez）告訴媒體，新理念黨正式公布布格磊贏得總統候選人資格。不過，他並未透露布格磊拿下多少票數。

根據薩爾瓦多法律規定，政黨必須舉行黨內選舉選出2024年總統候選人。

儘管遭人權組織強烈批評，布格磊打擊街頭暴力幫派獲得國內超過90%民眾的支持，挾著高民調的優勢。

薩爾瓦多憲法規定總統一任的限制。

2021年，布格磊和最高法院與檢察總長發生衝突，因而撤換了5名最高院法官和檢察總長，以及全國1/3的法官。

法院然後發布一項決議允許總統競選連任，但批評人士表示憲法禁止競選連任。

人權團體、聯合國和美國皆對薩爾瓦多當局任意逮捕，不人道的監獄環境，以及日益獨裁等情況感到不安。

其他打算參與明年大選的少數政黨已宣布下週舉行黨內選舉。薩爾瓦多將在明年2月舉行大選。