台北科技大學資訊與財金管理系學生近日到熱炒店消費，卻因白飯不夠吃怒留一星負評，後又被爆出受到校方施壓，學生才道歉的內幕，有網友好奇整起「白飯之亂」中最大輸家會是誰，引起熱議，有人認為是不願提供白飯的店家，另外也有人認為北科大校譽受損比較傷。

「白飯事件最大的輸家是誰？」一名網友在PTT八卦板發文指出，不管是挺老闆或挺學生，店家都是最大輸家，因為「有誰會考慮去一家白飯可能會不夠吃的熱炒店？」試想今天學生點到破萬元，白飯就會突然夠了嗎，再換作自己要宴請朋友，一下飯就不夠，面子都丟光了，還會有誰想去光臨。

貼文引起討論，不少人贊同原PO觀點，「店家，贏玩到輸，除非熟客夠多」、「看學生很會吃就不補飯的店家輸」、「店家，老闆真的很不聰明，白飯怕人吃」、「店家無誤，次輸的是北科大老師」、「店家連白飯都要摳，用料一定也摳」、「學生只要沒被具名報出來，畢業後根本沒差，但店家會被一些人記得就是了」。

另外也有網友認為北科大才是大輸家，「店家其實也沒差，只是北科大以後會被叫飯桶、白飯大學，名聲就有差惹」、「北科校方吧，本來學生的事而已，自己出來當笑話」、「高中職生已經有白飯想到北科大的印象了」、「店家風頭一過大家都忘了店名，但是北科大會一直被笑是飯桶大學，然後學生沒有損失，影響最大的是學校」。