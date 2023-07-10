國民黨總統參選人侯友宜9日出席土城宜蘭同鄉會，公開鬆口對前高雄市長韓國瑜道歉，稱4年前幫得忙不夠多，對韓的落選他感到「很歹勢」。前立委郭正亮10日在《新聞大白話》節目強調，侯友宜選擇在他的子弟兵林金結的場子開口道歉，凸顯出他這個人蠻怕生，很閉俗、內向，但選總統的人任何場子都要裝熟，要帶動能量才會當選，這是侯友宜要加強的部分，總統候選人若不夠強，區域立委怎麼可能只靠這些票當選？

郭正亮表示，鄭麗文本來是非常挺侯友宜的，4、5月就說直接徵召，才經過1個多月就丕變。自己很了解鄭麗文，她真的是看到當時的形勢，就講她的心裡話，4、5月的情勢真的跟6月差很多，這也是一個事實。這是第一個，鄭麗文放重砲，侯友宜就感受到了壓力。

「第二個就是，他選擇他最熟悉的場子，林金結就是他的子弟兵！」郭正亮提到，這也凸顯出他這個人蠻怕生的，「這個人就閉俗咧，很內向嘛！」選總統的人，任何場子你都嘛要裝熟，你要帶起能量、帶動能量，才會當選！韓國瑜哪有這種問題？阿扁、宋楚瑜哪有這種問題？

「我覺得賴清德也不會有這種問題，比如說，一看就知道是陳世凱幫他安排的，他也要裝熟啊！」郭正亮指出，他只是不幸被揭露，那肯定是他下面的人弄的，背後那個人就在那邊比手勢，說大聲一點。可是基本的演技，像柯文哲，你覺得他會怕生嗎？成熟的政治人物沒有在怕生的。

郭正亮強調，政治人物到了現場就要帶動氣氛，這就是侯友宜要加強的部分。「我覺得藍營的小雞也蠻可憐的，當然他們也不方便說話。」如果你的候選人不到30％，區域立委怎麼可能只靠這些票可以當選？這很現實。不過現在談太早，可能10月之後再來談。