烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)週日出席了一場追悼會，悼念二戰期間，烏克蘭極端分子屠殺波蘭人的沃林事件( victims of Volyn)。

俄羅斯入侵烏克蘭的其中一項理由，就是「烏克蘭有納粹主義」，這說法的根據是二戰時期，烏克蘭獨立運動領袖選擇與納粹合作，並且參與對波蘭人的屠殺。烏克蘭總統澤倫斯基決定面對這段醜惡不堪的過去，積極表達對歷史和解的誠意。

澤倫斯基與波蘭總統杜達(Andrzej Duda)，共同出席烏克蘭西部城市盧斯克(Lutsk

)的紀念活動，澤倫斯基在網路上表示：「我們共同向沃林事件的所有無辜受害者表示哀悼之意，我們永遠有這份記憶，同時記憶也將我們團結在一起！在一起我們就會變得更強大！」

沃林在波蘭語稱為沃里尼亞(Volhynia)，主要位於烏克蘭沃林州，但也有一部分在如今的波蘭境內 。1943 年至 1945 年間，數萬名波蘭人在此處遭到烏克蘭極端民族主義者殺害。據《紐約時報》的報導，二戰期間，這場大屠殺的死亡人數估計在2萬至 10萬人，絕對不亞於其他的種族屠殺事件。

2016年，波蘭議會正式宣布，沃大屠殺為種族滅絕，引發了與烏克蘭的緊張關係。

但是，自從俄羅斯入侵烏克蘭以後，波蘭成為烏克蘭最堅定的支持者之一，積極提供烏克蘭各種支援，包括收容難民，派出志願者，並捐贈各種武器，比如330輛退役坦克。

美聯社報導，波蘭總理莫拉維斯基(Mateusz Morawiecki)在星期五就就到烏克蘭屠殺紀念現場憑弔，開始為期數天的悼念活動。澤倫斯基選擇與波蘭官員同行，雖然在歷史論述上還有所保留，沒有使用「種族滅絕」這樣的字眼，但仍然具有重要的象徵意義，這位烏克蘭總統，正在身體力行，面對烏克蘭在二戰期間的最黑暗歷史。

莫拉維斯基表示：「如果沒有對沃里尼亞暴行進行徹底的歷史和解，俄羅斯永遠都會利用這張牌，來離間波蘭人和烏克蘭人之間的關係。」