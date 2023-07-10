標普500指數6月8日從去年10月的低點反彈20％，告別1948年來最長熊市，重返技術性牛市。電商巨頭亞馬遜、電動車龍頭特斯拉、AI晶片霸主輝達等大型科技股，是助美股強勢反攻的主要功臣。

儘管美股這波漲勢過於集中，分析師為此發出警訊，但美股共同基金與ETF投資人還是歡喜收割。據路孚特理柏（Refinitiv Lipper）資料，美股基金第二季平均上漲6.3％，今年來已累漲12.4％。

又以重押大型科技股的大型成長基金表現最搶眼，第二季平均漲12.3％，將今年迄今收益率推高到27.7％。全球股票基金第二季漲2.7％，今年收益率達11.4％。

反觀債券基金在第二季績效欠佳。聚焦投資級債券的基金（以固定收益基金最常見），Q2平均跌0.8％，今年來漲幅縮小到2.2％。

然而風險趨避情緒作祟下，比起股票投資人寧可把錢投入債券。照美國投資公司協會（ICI）估計，第二季債券型共同基金和ETF淨流入588億美元。

同一時間，美股共同基金和ETF淨流出444億美元，流入全球股票基金的資金只有區區6.7億美元。

投資人關注的依舊是美國聯準會（Fed）動向，Fed訂7月25～26日召開政策會議，普遍預期將升息1碼。

XML Financial Group共同創辦人兼共同投資長坎特（Rob Kantor）指出：「通膨與失業數據的下降速度不符合Fed期待，他們已放風聲7月起要再升息。」

紐約北方信託財富管理（Northern Trust Wealth Management）投資長尼克森（Katie Nixon）表示，看來Fed決策者必須小心拿捏，一方面承認朝向通膨目標的努力確有進展，另一方面又不能讓金融市場對此進展過於樂觀。