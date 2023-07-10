台中市潭子區甘水路二段巷內1處鐵皮屋民宅10日傍晚6點18分傳出火警，住宅2樓因不明原因起火，冒出陣陣濃煙，其中1對老夫妻與外勞3人驚嚇無措，張姓民眾見狀立即提醒3人逃生，消防人員獲報到場展開救火，所幸無人傷亡，不過66歲老翁身體稍有不適，預防性送醫觀察。

據悉，事發於10日傍晚18點18分，潭子區甘水路二段巷內1處鐵皮屋民宅2樓發生火警，張姓民眾見狀，立即呼叫屋內1對老夫妻與外勞向外逃生，並提醒關緊門窗阻絕濃煙與火勢。

消防人員到場發現現場為1層RC、2樓鐵皮加蓋建物，無延燒之虞，立即布起水線救火；火勢於6點46分控制，6點48分撲滅，其中2樓神明廳被燒毀，燃燒面積約20平方公尺，詳細起火原因尚待火調人員進一步調查。

消防局表示，現場66歲老翁身體稍有不適，不過意識清楚，保險起見預防性送醫，由潭子消防隊送往衛福部豐原醫院觀察。