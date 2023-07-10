男星炎亞綸遭前任指控交往期間違反意願性交並拍攝私密影片，炎亞綸透過長文承認兩人曾有交往，願意彌補對方，隔天直衝對方記者會現場公開道歉，並否認影片是偷拍，目前已進入司法調查中，3日炎亞綸到台北市婦幼隊接受約談，雖然仍未定罪，但節目受到影響，播出內容中正臉少之又少，引起粉絲不滿前去粉專聲討，近日放出預告，炎亞綸總算有正面鏡頭了。

炎亞綸原本在實境節目《嗨！營業中》第二季擔任店長，爆出爭議後他向節目組請假，節目組表示會繼續錄製，間接證實炎亞綸不會參與後續錄製，爆出醜聞後炎亞綸在節目中的片段大多為背影或側臉，幾乎沒有正面的鏡頭，許多粉絲發現後灌爆粉專，希望能把炎亞綸的片段放出來，粉絲專頁小編留言呼籲「謝謝大家給建議，雖然歡迎大家宣洩情緒，但還是要注意發言不要謾罵及人身攻擊喔，工作夥伴是無辜的，謝謝大家，都辛苦了~」。

最新釋出預告，節目組總算放出炎亞綸正面，雖然是遠景，但似乎不會再避開炎亞綸的鏡頭，讓粉絲留言希望製作單位能正常剪輯，不要刻意刪除炎亞綸的鏡頭。

（來源／影片取自嗨!營業中 Hi,Come in YouTube，如遭刪除請見諒。）

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