投資機構景順（Invesco）10日公布年度《全球主權資產管理研究》（Global Sovereign Asset Management Study），受調的85家主權財富基金和57家央行中，超過85％認為，下一個10年的通膨率，將高於上一個10年。

在此環境下，黃金及新興市場債券被看好是押注首選，但西方制裁俄羅斯入侵烏克蘭，去年將俄國6,400億美元的黃金和外匯儲備凍結近一半，市場風向也有所轉變。

將近60％的受訪央行與主權基金指出，黃金因此更具吸引力。68％受訪者表示要將外匯儲備留在國內，2020年調查時這方面比例僅50％。

不願具名的央行官員說：「我們以往的確把黃金存在倫敦，而今將黃金移回自己國家作為避險資產，確保黃金儲備的安全。」

景順主管林格羅（Rod Ringrow）提到，將黃金留在自家國內的觀點廣為流傳。他說：「如果是自家黃金就要留在自己國家，這是我們過去一年常聽到的口頭禪。」

此外對地緣政治的顧慮，加上新興市場潛在的商機，促使一些國家央行不再偏重美元資產，力求外匯儲備多元化。

景順調查顯示，7％受訪者認為，美國國債攀高不利美元，但大多數仍視美元為全球第一大儲備貨幣，霸權地位目前無可取代。認為人民幣是潛在競爭者的比例，從去年的29％降至18％。

受調的142家機構中，將近80％把地緣政治緊張，視為未來10年的頭號風險。83％受訪機構則說，未來12個月通膨是一大隱憂。

而最有投資吸引力的資產類別為基礎設施，尤其是涉及再生能源發電的計畫。印度連續第二年成為最具投資吸引力的國家。墨西哥、印尼、巴西等國，因「近岸生產」（near-shoring）趨勢受惠，即企業在靠近產品銷售地建廠。