席佛曼與作家凱德雷（Richard Kadrey）和高登（Christopher Golden）7日向舊金山聯邦法院提出集體訴訟，指控Meta和OpenAI利用有版權的內容來訓練AI聊天機器人。對此Meta與OpenAI未能即時表示意見。

原告要求陪審團審判，並尋求損害賠償。這起訴訟凸顯，AI開發商利用版權作品來開發聊天機器人所面臨的法律風險。

席佛曼、凱德雷和高登指出，Meta與OpenAI未經授權，便利用他們的著作內容來開發所謂的「大型語言模型」。

3名原告指稱，給予提示詞後，ChatGPT便會顯示出他們的著作摘要，雖然有些細節內容有誤，但仍看得出ChatGPT的訓練資料庫含有他們的作品。原告稱此為侵犯著作權，因為他們並未同意讓著作用來訓練ChatGPT。

席佛曼與兩名作家表示，OpenAI利用他們的作品和其他眾多版權作品，「獲得商業利益和龐大獲利。」

至於與Meta訴訟，三人指出，根據媒體披露的Meta AI業務顯示，該公司未經同意就使用他們的作品。

雖然OpenAI未曾透露用了哪些書籍來訓練ChatGPT，法院文件顯示，許多書籍可能來自「影子圖書館」網站，這些網站非法聚集不易取得的內容。

美國范德堡大學（Vanderbilt University）法律教授賈維斯（Daniel Gervais）指出，預期未來會有更多與版權法和生成式人工智慧相關的訴訟案件。

美國作家協會（The Authors Guild）6月透過公開信呼籲科技巨擘和AI公司執行長，在使用有版權的作品訓練生成式AI程式時，要先取得作家同意，並且「公平地給予作家報酬」。