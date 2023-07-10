香港傳奇歌后李玟長期飽受憂鬱症跟乳癌之苦，今年初更驚傳婚變，且早跟加拿大老公Bruce分居，因此暴瘦到剩42.3公斤，令粉絲十分憂心，結果5日驚傳疑似輕生後離世，享年48歲，而她跟Bruce本月才要談離婚，財產問題成為外界矚目焦點，不過由於她的部分房地產以「長命契」形式，與媽媽及2位姐姐共同持有，如果其中一人過世，產權會自動轉給她們。

根據《香港01》報導，李玟名下有4棟豪宅採用長命契，市值6000萬港幣(約2.4億新台幣)、3800萬港幣(約1.5億新台幣)、2800萬港幣(約1.1億新台幣)的房地產與媽媽共同持有，因此李玟死後將轉到媽媽名下，3000萬港幣(約1.2億新台幣)的房地產則與媽媽及2位姊姊持有，因此房地產所有權將歸屬她們。

除此之外，李玟尚有以獨資公司名義購買的別墅，價值6000萬港幣(約2.4億新台幣)，在商業大樓方面，也擁有2個店面，市值總共1200萬港幣(約4810萬新台幣)，與媽媽以合股公司的形式持有，而無論是個人或公司名義的房地產，全數沒有貸款。

先前大陸名嘴宋祖德爆料Bruce其實只是普通上班族，在香港的生活全靠李玟，卻對婚姻不終，李玟過世前立好遺囑，想把所有財產留給86歲的媽媽，不料Bruce最近卻找上律師幫忙推翻遺囑想要爭產，根據《三立新聞網》報導，李玟二姐李思林說：「我不是Bruce代替不了他，自己去問他吧」。

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