寶成10日公布自結6月合併營收206.53億元，年減15.7％，累計上半年合併營收1,274.62億元，年減6％。寶成持股51.11％的子公司裕元工業，自結6月營收為6.77億美元，折合約新台幣205.83億元，年減18.9％，其中，製鞋業務營收年減24.2％。

裕元累計今年上半年營收41.55億美元，年減11.8％，其中，製鞋業務年減19.3％，主要由於產業庫存水平較高，品牌客戶訂單較為審慎所致。

另由裕元通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結6月營收為人民幣16.44億元，折合約2.37億美元，年減0.4％；累計今年上半年營收為人民幣109.6億元，折合約15.81億美元，年增11.1％，顯示主要營運地區優化調整防疫措施後，推動整體銷售有所提升。

寶成透露，已增資子公司PT.Hardases abadi Indonesia公司6,500萬美元，計劃在印尼中爪哇，進行中長期製鞋產能布局，規劃採分期開發，有望讓印尼廠區穩居集團最大製鞋基地。

豐泰自結6月合併營收72.83億元，年減13.67％，累計今年上半年合併營收401.59億元，年減14.84％。豐泰表示，「雙印」製鞋基地，印度廠將養成承接中高階鞋品能力，公司2021年設立印度子公司India Tindivanam Footwear Private Limited案，資本額35億印度盧比（約4,650萬美元），將依資金需求投入，未來可增加製鞋產能。

另豐泰旗下印尼廠專注生產童鞋，為擴大布局，豐泰籌設印尼Rich Valley鞋廠，第一期正建廠中，藉以擴大集團製鞋產能。

鈺齊表示，因連續升息及俄烏戰事延長，已造成全球產經情勢，更多不確定性，不僅影響終端實質購買力，更波及品牌客戶下單力道與拉貨節奏，才造成自結6月合併營收13.09億元，年減51.92％，累計今年上半年合併營收逾96.69億元，年減9.85％。

鈺齊以製造專業運動鞋及高功能戶外鞋為主，2021年購入印尼約26公頃土地，計劃2023年正式啟動，預定2024年試做，同年下半年開始貢獻營收。

志強自結6月合併營收10.83億元，年減36.24％，累計今年上半年合併營收逾72.29億元、年減15.23％。志強表示，首度跨足印尼設廠，計劃今年可生產國際品牌Brooks鞋款，年產能約50萬雙。