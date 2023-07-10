新北市1名陳姓男子1月中旬透過交友軟體「Yueme」與小花（化名）認識，2人透過LINE聊天約定「2h7000不限次數無套不內射」進行性交易，陳男跟小花約在便利超商見面，隨即開車載小花到北市汽車旅館開房間，完事後載小花回到超商，陳男卻趁小花下車買咖啡時，將小花的隨身包包丟置路邊，隨即駕車逃離現場，並未給付約定的7000元。被依詐欺得利罪，處拘役50日，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，45歲陳男從事快遞業，透過交友軟體「Yueme」認識小花，2人以LINE合意性交易，「2h7000不限次數無套不內射」雙方談妥條件後約在新北某超商見面，陳男開車到約定超商載小花上車，然後開到北市情覓汽車旅館進行性交易，陳男一進房就將小花衣物扒光「無套中出」。

完事後，陳男載著小花到藥局去購買避孕藥，再將小花載回原超商，陳男卻趁小花下車買咖啡時，將小花放在車上的隨身包包丟下車，然後開車離開現場，並未將約定好的交易金7000元付給小花。事後小花向警方報案指稱遭陳男強制性交。

法官認為，被告與告訴人約定為性交易，並確實有為性行為之事實，審酌被告以詐術不法詐取利益，毫不尊重告訴人，實有不該，兼衡其犯後坦承犯行，依詐欺得利罪，處拘役50日，可易科罰金。可上訴。