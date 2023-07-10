美國目前仍是全球最大經濟體，但越來越多分析師預估，中國未來將超越美國。而高盛在最新報告中更預估，到了2075年，印度有望超車美國，成為全球第2大經濟體。

印度目前是全球第5大經濟體，位居美國、中國、德國與日本之後。

但高盛近期的報告指出，除了快速成長的人口之外，印度在創新與科技方面的進步，更多的資本投資與不斷提升的勞工生產力，都有望推動印度在2075年達成全球第2大經濟體的目標。

高盛研究部印度經濟學家Santanu Sengupta預估，未來20年，印度的撫養比率（dependency ratio）將是區域經濟體中最低的國家之一。一個國家的「撫養比率」是以被撫養人數與與勞動年齡人口的總數來衡量。撫養比率較低，意味著有能力贍養年輕人與老年人的工作年齡成年人比例較高。

高盛還指出，資本投資也是印度經濟成長的另一個重要動能。隨著撫養比率下滑、收入增加與金融業的進一步發展，印度儲蓄率可能上升，帶動更多資金用來推動投資。

不過高盛報告中也點出，勞動力參與率是印度經濟成長的最大隱憂。Santanu Sengupta就補充說，要讓印度發揮快速成長人口的潛力，關鍵就在於提高勞動力的參與率。