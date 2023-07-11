隨著人工智慧逐漸成熟，Chat GPT自推出後受到全球矚目，憑藉其強大的語言生成和理解能力，能夠與使用者進行自然而流暢的對話。

王惠美表示，歡迎大家蒞臨彰化演藝廳參加2023創新彰化論壇，希望透過這場智慧創新的思想盛宴，提高企業和創新者對AI技術的認識和應用能力，同時透過與頂尖專家交流激發創新思維，培育更多具有競爭力的企業。

王惠美認為，Chat GPT從去年到現在短短一年，已引起非常多的風潮，造成產業很大的變化，也對生活的影響非常多；甚至有些鄉親開始擔心自已未來可能沒有工作。但是，危機就是轉機，此次邀請5位來自業界、學術界非常TOP的講師跟大家分享，分析產業面及未來趨勢，希望透過論壇，讓大家粗淺的了解Chat GPT概念，之後可以依照各自的專業，提高工作效率，以及自我產業提升。

感謝企業界為彰化、為台灣這塊土地的經濟共同打拚，近年來大環境的經濟狀況，不是很理想，鼓勵大家把握機會，修復自我產業，讓自己下個階段跳得更高，了解未來的趨勢就是很重要的關鍵，最後，感謝專家的蒞臨，也感謝東海大學的安排及協助，期待大家在論壇中都能收穫滿滿。

台灣微軟總經理李光耀表示，今天很高興來參與彰化縣創新論壇，共同來談Chat GPT對彰化產業的影響及未來的發展，微軟身為AI的造浪者，希望透過這次產官學的合作，能夠促進彰化縣的中小企業，利用最新的AI智慧科技，提高企業未來的發展潛能，創造更多的產值。

藍濤亞洲總裁黃齊元指出，很高興來到彰化縣參與論壇，彰化的特色是中小企業多、製造業多、傳統產業多，他覺得Chat GPT或是AI科技，對於彰化最大的意義，是將所有中小企業做整體技術的提升，且能夠走向世界、走向國際。

以往，大家覺得國際市場的開拓，或是跨領域部分有門檻限制，但透過AI技術、微軟以及與東海大學的產官學的整合，相信能將彰化企業快速的提升到全新的境界。

經濟暨綠能發展處說，論壇開場特別安排讓AI生成的王小美與王縣長，在真實的世界相遇，讓與會者為之驚艷，並由亞洲藍籌企業總裁黃齊元，引言為論壇揭開序幕，接著由東海大學智慧轉型中心教授李正賢，展示Chat GPT在不同行業的應用案例，讓企業親自體驗與Chat GPT的對話。

此外，將透過中信金控首席經濟學家林建甫教授分享Chat GPT對全球產業經濟影響；台灣微軟公司總經理李光耀，也將探討「AI未來，已來」的世界，為與會者帶來前瞻性的見解、探討人工智慧在未來的角色，提供AI發展的策略和趨勢。同時，鉅鋼機械資訊長簡光政分享製造業在Chat GPT應用方面的實際案例和經驗。 經濟暨綠能發展處強調，這次創新彰化論壇的舉辦旨在推動智慧科技的發展，進一步提升彰化在產業創新和數位轉型方面的影響力，使彰化成為一個具有創新力和發展潛力的地區，秉持著開放、包容的態度，積極迎接人工智慧時代的挑戰和機遇，共同探索Chat GPT如何助力彰化的產業未來，為地方經濟發展注入新的動力。

與會貴賓，包括縣議員黃千晏、彰化縣工商發展投資策進會總幹事張寒青、副總幹事陳穎青、縣府經濟暨綠能發展處長湯國榮、彰化縣工業會理事長盧玉娟、彰化縣工業會秘書長陳永興、財團法人為升電裝教育基金會董事長黃淑媛、彰化縣中小企業協會理事長陳澤民、彰化縣芳苑工業區廠商協進會理事長蔡俊仲、彰化縣創新創業協會理事長李建勝、社頭鄉織襪產業園區廠商促進發展協會理事長賴成章、台明將企業董事長林肇睢、正新橡膠經理張樹德、許瑞興總經理許思源、彰化縣公益頻道董事長黃君韜、二億企業董事長陳江霖、飛絡力電子總經理楊奕強、彰化縣中小企業榮譽指導員會長刑大本、各級民代與地方仕紳等。