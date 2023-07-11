大陸上海市一家知名餐廳近日發生了一起驚人事件，2名女子為搶奪同張桌子展開了激烈的衝突，甚至動用了餐具進行互相砸擊。這一幕引發了餐廳內的混亂場面，嚇壞了其他顧客和工作人員，直到員警到場才告一段落。畫面曝光後，這起事件在社交媒體上廣泛傳播，引起了公眾的關注和討論。

《寧波日報》報導，7月8日，網傳上海奉賢「大米先生」（龍湖上海金匯天街店）發生衝突事件，2名女子因桌位糾紛互毆。視頻顯示，1名女子用餐具互相砸向對方，其中一名男子一度想參與鬥毆，遭工作人員制止。對此，大米先生工作人員稱，衝突原因是為了座位，沒人受傷。

警方很快趕到現場，將2名女子分開並控制住局勢。據警方了解，這2名女子分別是30多歲的A女士和40多歲的B女士，都是上海本地居民。經過調查，警方發現雙方均無明顯的前嫌或矛盾，純屬因為一張桌子引發的爭執。

在警方的勸解下，1名女子最終達成了和解，並對自己的行為感到後悔，目前已經向餐廳道歉並賠償相關損失。另一方面，警方也對此事進行了記錄，並對雙方進行了批評教育，提醒她們要理性對待生活中的矛盾和衝突。

這起事件引發了公眾的廣泛關注和討論。許多人對於這樣的行為感到震驚和憤怒，認為這種爭執完全可以通過理性溝通解決，沒有必要動用暴力手段；有人呼籲加強社會文明素質的培養，提倡文明用餐和和諧相處的理念。

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