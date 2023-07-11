足球「正確比數」(以下簡稱正比)是運彩賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則高達500倍，幾乎天天都有開盤，場場都可以「單場」投注，如果中獎，獎金往往都相當可觀，廣受喜愛高賠率的消費者購買，今天舉一位購券者以150元買「正比」中獎745,750元為例，說明怎麼買以及中獎的情形。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

足球「正比」總共有36個選項，包括客勝15個(1：0、2：0、2：1、…5+：2、5+：3、5+：4等)、主勝15個(0：1、0：2、1：2、…2：5+、3：5+、4：5+等)以及和局6個(0：0、1：1、…、5+：5+等)，如果就某一個選項特別有把握就可以直接「單買」，也可以搭配過關組合的方式來增加中獎機會與提高中獎的金額。

4/23有位新北市投注站的購券者，他專挑足球「正比」大比分的「和局」選項，並且採用「過關組合」的方式來增加中獎機會與提高中獎金額，投注內容為1. 賠率225倍的「阿德雷德聯Vs. 伯斯光榮正確比數4:4」串2. 賠率65倍的「鹿特丹斯巴達Vs. 純特 正確比數3:3」，買「過1關」(C2取1)2個組合及買「過2關」(C2取2)1個組合，每組合50元，合計投注150元，比賽結果2場都命中，讓他開心中獎745,750元獎金。

從他的投注內容來看，有2個特點，1.專挑「正比」大比分的「和局」選項；2.運用「過關組合」的方式來增加「中獎機會」與提高「中獎金額」。運彩足球賽事幾乎天天都有開盤，喜歡投注高賠率足球「正比」的朋友們現在就可以投注，希望您也可以中大獎。