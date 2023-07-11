趁著暑期長假，不妨帶孩子走向戶外，

一起體驗農遊樂趣，把健康吃進肚裡，

也將產地到餐桌的永續理念向下扎根。

暑假是親子一同走出戶外體驗各式活動的好時節，尤其台北近郊坐落著各式各樣體驗農遊的場域，不妨趁著暑期，親子一起走向田園共玩一夏，不僅能在清爽綠意中消消暑，也從農事體驗中感受健康樂活的好處。

從農遊感受土地即生活

台北從北投、士林、內湖、南港乃至文山一帶，有不少適合親子一起體驗農遊的綠色寶地，不妨帶著孩子踏訪農園，透過寓教於樂的農事體驗，認識食物、土地和生活的連結，明白愛惜食物、友善土地的道理。

距捷運北投站步行約莫15分鐘的「隨野家」正是一例。農場主人之一的林佳敏認為，北投坐擁好山好水，發展農業的地理條件得天獨厚，希望讓農地回歸農用以彰顯土地價值。為此她毅然決然回到小時候阿公耕作的那畝田，精心整理成簡單、寫意、以生產放牧雞蛋為主的小農場，並規畫DIY體驗與人們分享健康田園的理念。

林佳敏相信，不論哪一種農事體驗，不外乎希望大家藉此認識被吃下肚子前的物，從哪裡來、又歷經哪些過程，尤其親子一起參與農活，更能在心裡留下深刻的印記。有鑑於此，隨野家堅持不使用殺蟲劑、除草劑、化學肥料於生產蔬果及香料植物，大、小朋友都可安心地走逛園區，並以腐熟完全的雞舍墊料作為小菜園用土，見證以零廢料的天然方式經營農園，為土地帶來的正向循環。

一起體驗健康活力

隨野家的蛋雞採取友善放牧，牠們可以在室外空間自由跑跳；而在與牠們接觸前，農場主人們會帶小朋友親手準備雞飼料，只見小碗中放入乾玉米粒、穀粒及構樹、小花蔓澤蘭、大花咸豐草等自然產出的食物，都是為了讓參與者理解到，當人們以天然食材餵養雞隻，雞就會活得很健康，並產出營養好蛋來回報我們。過程中隨野家也發揮機會教育，告訴孩子這片土地原本因外來種小花蔓澤蘭恣意生長，在地居民不堪其擾，不過在隨野家採摘它作為雞飼料後，不僅蛋雞有了喜愛的食物，也有助於平衡地力，解決了當地因植物蔓生所帶來的困擾，孩子也因而了解生態界有其自然法則。

「當然，最終目標還是希望大家能明白如何選擇對環境、對健康比較好的農產品。」林佳敏舉例，小朋友可以透過體驗撿雞蛋，進一步學習蛋的組成，並從氣室、氣孔、水漾蛋白來分辨雞蛋是否新鮮。她笑說，「最開心的莫過於本來不敢吃蛋的小朋友，在嘗過隨野家的『好蛋』後，回家後變得愛吃蛋了；孩子甚至會提醒爸媽，如何選購好吃又營養的雞蛋。」

林佳敏也補充，教育孩子如何與動物友善互動，也是農遊體驗的一環。進入雞舍前，農場主人會先請大家套上鞋套，保護蛋雞不受外來細菌侵害；也會不時提醒孩子進入雞舍時不抓雞、不追雞，另外也謹記飼料不落地，以免引來外來動物取食，進入雞舍傷害小雞，讓孩子在無形中學習友善生命的觀念。

小朋友在「隨野家」親手準備天然雞飼料。（攝影／賴智揚）

親子一起撿雞蛋，把好吃又營養的蛋帶回家。（圖／隨野家）

玩遍台北有趣的親子農遊

除了餵養蛋雞、撿拾雞蛋，台北還有許多不同類型的休閒食農場域可盡情探索，很適合親子夏日同遊。林佳敏首先推薦「二崎生態休閒農場」，這裡主要生產綠竹筍、蔬菜、瓜果、香蕉、山藥等季節性食材，生態環境相當豐富，暑期會規畫獨角仙季及挖竹筍活動，親子可在此玩得不亦樂乎，而且農場坐落大屯山絕佳地點，可遠眺寬闊的關渡平原，讓小朋友大開眼界。

此外，「竹子湖藍鵲農園」因位處竹子湖，夏天氣候比平地舒爽而成為避暑好去處，農場主人也用心規畫相當多的食農體驗田園教學活動，像是親子米食DIY、野外求生、雙語田園營等，都吸引許多大、小朋友前來體驗，孩子們也可在此體驗插秧感受農事辛勞，進而了解惜食的重要。

若還想玩味更多農事趣遊，可至台北市農業主題網「食農探險隊」專區，尋找全家喜歡的農遊一起體驗。專區列有15家體驗型農場，提供各種利用當地農作素材的手作活動，從菜田、果園、花室、稻作、製茶，甚至蜂蜜、烘焙、生態遊程應有盡有，不僅可讓全家大小沉浸在夏日田園，也可認識台北在地農業、飲食文化的特色，親近良田所孕育的美麗生態，讓友善土地的觀念透過遊戲體驗深耕孩子心中。

小朋友在產地親身體驗採收作物的樂趣。（圖／二崎生態休閒農場）

下田插秧感受農事辛勞，了解惜食的重要。（圖／竹子湖藍鵲農園）

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本文作者： Green

(本文摘自《台北畫刊7月號666期》)