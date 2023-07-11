夏天來臨，氣溫越來越高，尤其台北盆地造成熱島效應，悶熱無風，體感溫度甚至比南部還要高，因此有網友認為，台北的生活品質排名全台倒數，地理環境根本不適合住那麼多人，話題引起網友們熱烈討論，有人更自爆，如果不是因為家人都在台北，不然真的很想搬走，但有另一派人認為，生活機能比天氣熱重要太多，台北還是有難以取代的優勢。

原Po提到，台北不只悶熱還很潮濕常下雨，根本就是個不適合居住的地方，加上房子都跟鳥籠一樣小地狹人稠，房價隨便搬去台中高雄還是宜蘭花東住都舒服多了，「如果不是因為工作關係，真的有多少人會想住台北嗎？」

許多人相當認同原Po的看法，生活品質並不是很好，「台北體感溫度46度，屏東41恆春36，一樣都大太陽」、「+1覺得台北根本不適合居住」、「+1台北太多人了拜託別來」、「台北熱會外加悶，其它縣市有風。」

有網友自爆，如果不是因為家族在台北，不然很想離開，「真的很想搬走，要不是家族大部分人都在台北，不然根本沒理由，一樣4000萬能去台中住豪宅，台北只能住破公寓。」

儘管如此，有另一派人提到，台北的生活機能還是最方便的，夏天太熱就盡量找避暑處就好，「不會這樣覺得耶，台北的社會福利與便利性還是大於其他地方」、「台北有最好的教育跟醫療還有文藝，除非你都用不到」、「不過熱倒還好，空氣差比較難受，所以台北熱沒啥大不了的」、「住過幾個地方，還是台北好，該有的都有，其他地方總是會缺一些東西。」