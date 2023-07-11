南韓過去在造船領域方面具強勢競爭力，但近年此趨勢已出現逆轉，最新統計數據顯示，大陸造船接單量占全球的80%，大幅領先南韓。

根據《朝鮮日報》報導，英國造船與海運業分析機構克拉克森（Clarksons）數據顯示，今年6月全球船舶預訂量95艘，CGT（修正總噸）來到276萬，其中，大陸造船廠拿下71艘（220萬CGT）船舶的訂單，占全球總訂單量的80%居第一；反觀南韓造船廠僅獲10艘（38萬CGT）訂單，占全球總量20%，位居第2。

數據顯示，今年上半年全球累計訂單量678艘（1781萬CGT），與一年前相比下降34%，大陸和南韓的接單量則分別為428艘（1043萬CGT）和114艘（516萬CGT），CGT占比分別為59%和29%。

值得關注的是，2022年南韓船廠新船訂單噸位為1564萬CGT、占全球總訂單量37%，落後大陸造船廠的2034萬CGT、占全球總量的49%，南韓已連續兩年將全球造船霸主寶座讓給大陸。在此之前，南韓曾連續3年保持全年接單冠軍。