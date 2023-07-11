美籍韓裔名廚張碩浩（David Chang）衷心建議民眾不要用烤肉架烤漢堡肉排。

旗下餐廳獲得米其林二星肯定的美籍韓裔名廚、桃福餐飲集團創辦人張碩浩（David Chang）日前表示，千萬別用戶外BBQ的烤架烤漢堡肉排，因為只會得到烤架爆出大火的結果，但是漢堡肉排仍無法沾染上美味的煙燻味，他建議民眾在家用平底鍋煎肉排就好，成功率高又好清理。

綜合「財經內幕」（Business Insider）網站、英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，張碩浩日前在自己的Podcast節目《The Dave Chang Show》中直率表示，「烤架對漢堡來說相當糟糕」。

Celebrity chef David Chang said you should never cook burgers on the grill, calling it 'carbonized crap' https://t.co/VPOSORpNAj — Insider Food (@insiderfood) July 5, 2023

作為美國人，夏日常見的休閒活動就是在戶外烤漢堡排，不過張碩浩直言：「我實際上認為烤肉架對漢堡來說很糟糕。」

他說烤漢堡排只是「行銷謊言」，並且只會引發「油脂火」（grease fire）。油脂火指的是油品加熱到起火的狀態。他說藉由烤肉來讓漢堡排出現不同風味的想法，其實最終只是染上碳化（焦化）廢物的氣味，離所謂的「煙燻味」還差的遠，因為要在木炭上烤漢堡排12小時才能烤出煙燻味。

他一針見血評論：「『後院漢堡』是一段經驗，你試著說服自己它比實際上更美味，那是一種懷舊感，是一種味道，是關於朋友們，但如果抽離出來，實際上沒有這麼好。」

對於想要自己在家裡做出好吃漢堡排的民眾，張碩浩衷心建議用平底鍋就好，「平底鍋的成功率比烤架高，而且也不用清理，完全不需要擔心」。

不過這也不代表民眾永遠不要烤肉了，張碩浩認為雞肉、雞腿肉、豬肉、羊排、海鮮等，就很適合用烤肉架烤，他自己也很愛烤玉米、南瓜、茄子。

現年45歲的張碩浩為韓國移民第二代，他在紐約的「Momofuku Ko」餐廳獲得米其林二星肯定。