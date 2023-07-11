屏東一名人妻小梅（化名）酒後與當年婚禮上的禮賓人員發生一夜情，事後懷孕就醫時露餡，正牌丈夫炸鍋怒向小王提告求償百萬，法官認為小王行為已侵害人夫配偶權，判賠20萬元，可上訴。

據判決書指出，人夫主張與妻子小梅（化名）2016年結婚，因小梅子宮外孕就醫，他才發現2021年9月19日凌晨，小梅竟與小王在汽車旅館發生性行為，且小王還曾擔任夫妻倆結婚典禮的禮賓人員，與他熟識，最終2人於今年3月辦理離婚，他不甘受辱決定向小王提告求償100萬元。

法庭審理時，小王辯稱，2人感情長期冷淡，並已出現破綻，他雖在小梅婚姻關係存續中，於酒後與對方發生一夜情，但其情節難認重大，認為人夫請求賠償100萬元，數額亦屬過高，應以15萬元以內為相當。

法官認為，小王所為已不法侵害人夫配偶權，事後更導致2人離婚，實難謂於酒後與小梅發生一夜情之行為，非屬情節重大；審酌雙方之身分、地位、經濟能力等一切情狀，判小王應賠償20萬元為相當，可上訴。

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