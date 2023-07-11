前立法院長王金平5日為國民黨總統參選人侯友宜成立「厚友誼立委後援會」，邀請歷屆立委以及曾擔任立委的縣市首長到場，而上月侯友宜已延攬國安會前秘書長金溥聰加入競選團隊。對此，前立委沈富雄10日就表示，「我主觀期待的勝率，侯友宜雖然現在是98％的可能性不會當選，但剩下的2％會當選的機會，會增加到20％，是十倍的成長」，引發討論。

沈富雄10日在廣播節目《POP大國民》中表示，「我覺得侯友宜之所以徵召以後民調掉那麼快，其實侯友宜自己也有很大的問題，但國民黨一開始就害他了，還沒有徵召就害他了」，沈富雄提及，「就今天的民調看，今天投票當然是賴清德贏；如果郭台銘真的獨立參選，那也是賴清德當選，但這兩個賴清德的勝率都不是100％，但可能性是98％」。

沈富雄更接著說，「但那是在王金平和金溥聰出來之前，金溥聰出來操刀，就會懂的比較打空戰；而王金平跟郭台銘、柯文哲，這三個人非常麻吉，現在王金平出來號召立委來挺侯友宜，王金平也是感受到國民黨已經到了生死存亡之秋我覺得他們兩個都不是為了自己的未來出手，完全沒有私心、私念」。

最後沈富雄強調，「我主觀期待的勝率，侯友宜雖然現在是98％的可能性不會當選，但剩下的2％會當選的機會，會增加到20％，是十倍的成長」。