夜店殺警案兇嫌易寶宏被判刑9年，2019年入獄，隨後被調到外役監服刑，引發各界關注並表示不滿；國民黨總統參選人侯友宜9日至宜蘭參訪童玩節時怒批，「這樣不公不義的制度，政府把人民當塑膠嗎？」而近日就有一份民調指出，對於侯友宜加重攻擊力道，若是今天就要投票，有31％的民眾認為會投給「侯友宜」，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》10日對於「侯友宜選舉策略改變，加重攻擊力道，像是殺警犯坐外役監，侯友宜第一時間就火力全開！如果今天就要投票，總統你會投給誰呢？」進行了網路民調，截至10日23時，已有3萬人進行投票，有31％的民眾認為會投給「侯友宜」、有63％的民眾認為會投給「柯文哲」、有6％的民眾則認為會投給「賴清德」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「投誰都可以就是要下架民進黨」、「必須改變政治環境，厭倦了30年惡鬥，給下一代好的未來」、「支持侯友宜」、「不是不挺侯，只是想下架民進黨的話，就必須選最有希望上位的人！如果侯民調高，就投侯囉！」、「要支持有執政經驗的國民黨，國民黨不要再內亂了，唯一的就是扯下民進黨」。