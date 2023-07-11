高雄三民區某準公托幼兒園驚傳不當管教！一名家長在網上控訴，自己女兒遭到幼兒園老師敲頭，而其餘孩童則慘被該名老師拿書巴頭、踢頭、藤條拍打，目前該名老師已自行離職，而園方卻用個資法「威脅」被害家長們不能將影片外傳。高雄市社會局與警方證實，5月底至6月中旬，共接獲6件通報，後續由教育局調查、處理。

一名家長在網路控訴，自己女兒在幼稚園被特定老師不當管教，後來他從園方提供當天監視器「拍攝得到」的畫面中，發現女兒有被該名老師敲頭畫面，而其他學生則被該名老師拿書本巴頭、踢頭、丟書包、拿類似籐條狀的物品拍打午休中的學生。

家長指出，當時發現時間是周五，隔周向社會局、教育局申訴仍未有下落，家長痛訴「已經要2個月了還沒有結果」，目前該名老師已離職，園方要該名老師自行請辭，而該師因沒拿到資遣費，跑去教師協會尋求幫助後轉而調解委員會，希望能跟家長和解。

家長表示，園方有「提醒」他們不得上傳任何監視器畫面中的影片在大眾媒體上，否則會依個資法提告。讓家長覺得心好累，家長表示，只是希望孩子健康平安快樂學習而已，不知道身為父母的自己究竟能為孩子爭取到多少人權；後據社會局社工有致電向他聯繫，若走訴訟程序會提供協助。

據了解，轄區警方表示，5月底至6月中旬，共接獲6個相關報案，轉由婦幼隊通報社會局協助；社會局指出，有接到通報，並已告知教育局，後續由教育局依據幼兒教育及照顧法，調查及處理。