美國總統拜登已同意向烏克蘭提供集束炸彈，以滿足烏克蘭總統澤倫斯基的訴求。（摘自美國空軍推特）

美國7日宣布將提供烏克蘭爭議性武器集束彈，除招致人道批評外，包括英、西、加、德等多個盟友也公開反對。前立委郭正亮10日在《新聞大白話》節目直批，烏克蘭總統澤倫斯基昏了頭，竟要在國內用殺傷無辜的武器。包括英國提供貧鈾彈，都是不希望戰爭結束，但戰爭無限上綱，俄羅斯也會拿出核生化等更恐怖的武器，沒有底線說明美國總統拜登最愛戰爭。

郭正亮表示，前面是英國提供貧鈾彈，這個有核汙染爭議，因為在伊拉克、敘利亞使用過，後來當地癌症的人數都增加，「英國照給！」包括集束彈，這兩種炸彈都很清楚，就是要阻止裝甲部隊前進、阻止地面部隊前進，不惜會濫殺無辜。

「而且澤倫斯基真的是昏了頭，這東西是在你烏克蘭境內用！」郭正亮提到，烏克蘭還特別強調說：我們不會用集束炸彈去打俄羅斯！「那意思就是要打你烏克蘭？！怎麼會有這種國家領導人？」戰爭如果沒有一個上限，無限上綱，就是各種恐怖的武器都會逐漸拿出來用。

郭正亮指出，你貧鈾彈也用了，提供的國家一個叫英國、一個叫美國，為什麼不是歐洲？因為就只有你這兩個國家最希望俄烏戰爭繼續打下去，這還不夠清楚嗎？離得遠沒有錯，第二個就是不要讓俄羅斯結束這個戰爭，希望烏克蘭繼續撐下去。但歐洲國家還是希望這場戰爭有個底線。

「什麼叫終戰？到底什麼情況叫終戰？如果都可以提供這類武器，那我跟你講，都打不完！」郭正亮強調，因為到最後，你以為俄羅斯家裡沒有這種恐怖武器嗎？你上綱，我也上綱！而美國還在那邊扯，說我們的集束彈比俄羅斯做得好！因為他在別的地方跟俄羅斯用過，他說他做得比較好。這真的是匪夷所思，如果要這樣上綱，也怪不得俄國安會副主席梅德韋傑夫會講那個話，說你打敗我們，我們就把6千顆核武瞄準美國！

郭正亮直言，戰爭的漩渦就是這樣出來的，因為如果你可以用這種恐怖武器，那就再繼續往上堆！那接下來化學武器要不要用？火焰武器要不要用？生物武器要不要用？一路疊上去，戰術核武要不要用？坦白講，只要用到那些武器，戰爭就不能結束，而且就會留下極大的怨恨。從這裡剛好看到拜登的個性，拜登說他苦思已久，艱難地做出要給烏克蘭集束彈這個決定，但對讓他當選的政見、取消對陸貿易關稅卻做不出決定？

郭正亮說，「你就知道他最愛什麼？他最愛戰爭！」