侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。（資料照片，張鎧乙攝）

前立委沈富雄透露接到金溥聰的電話，「我跟小刀講」，沈富雄說，侯友宜的個性很難改，但是要演啊！演6個月難道不行嗎？其他兩個人不是在演嗎？

另外，沈富雄也表示不同意新北市議員葉元之的觀察。葉元之說，新北市政府有一批人，都覺得要侯友宜往中間靠。沈富雄直言，真正的侯友宜到底是什麼樣？葉元之是當局者迷，侯友宜的市府團隊，一點都沒有走中間路線。

沈富雄10日接受《POP大國民》專訪時說，金小刀打電話給他，他說「Hello, Mr. little Knife，小刀先生，很少人會這樣稱呼你吧？」金溥聰回他，怎會沒有，路上要簽名的，都說不要簽「金溥聰」，要簽「金小刀」。

沈富雄認為，金小刀也很有能耐，譬如別人說小刀生鏽沒用了，他回說會得破傷風。這個說法還合乎醫學，而且容易記，譬如「小刀、生鏽、破傷風」！

「我跟小刀講」，沈富雄說，侯友宜的個性很難改，但是要演啊！演6個月難道不行嗎？其他兩個人不是在演嗎？

另外，新北市議員葉元之認為，新北市政府裡面有一批人，都覺得要侯友宜往中間靠，他們的想法是侯友宜大於國民黨，所以侯友宜要去吃中間選票。葉元之指出，「我們當時就說這是完全錯誤的判斷」。

沈富雄表示不同意葉元之的觀察，沈富雄直言，真正的侯友宜到底是什麼樣？葉元之是當局者迷，侯友宜的市府團隊，一點都沒有走中間路線。