喊"居住正義"撂人上街？畸零地大到能當停車場 有嘴講別人嘸嘴講自己？

前立法委員黃國昌與網紅「館長」陳之漢號召7日16在凱達格蘭大道遊行，訴求司法正義與居住正義，未料，黃國昌遭爆名下有23筆土地，其中有1處被列為保護區用地已成停車場，引發爭議，而黃國昌對此稱「不知情」。對此，國民黨立委鄭麗文10日痛批，「黃國昌要求公平正義、居住正義，結果他從小就是一個土地王，在這樣的矛盾人設上，716大遊行就要上演了」，引發討論。

鄭麗文10日在中視節目《庶民大頭家》中表示，「我覺得黃國昌對於現在的網路生態就是深諳此道，他每次只要跟一個新的議題就好了，馬上找到熱門的話題，他就可以蹭上去，這是黃國昌的生存之道」。鄭麗文接著更爆出，「黃國昌當時在立法院裡頭非常會作秀，也深深得罪了柯建銘，在黃國昌當年還在擔任所謂學生的運動領袖的時候，他就專門找中天的麻煩，一天到晚給中天扣紅帽子，把自己名聲打響亮之後，搭著太陽花的列車變成了時代力量的黨主席，然後在立法院裡頭呼風喚雨」。

鄭麗文更說，現在在民進黨七年的執政底下，幾乎超過一半的人民，不但是對民進黨怨聲載道，而且是已經憤怒炸鍋，非要把民進黨換掉不可，「所以黃國昌很聰明，代表這種所謂的憤怒的廣大群眾，然後跟館長搭在一起，而這個時刻他代表了這一股的力量，再來要求各黨的總統候選人都必須來參加他們的主辦的活動，總統候選人好像變成小咖了，他們才是真正代表民怨、民怒這樣的代表人，只可惜他的人設真的經不起考驗」。

鄭麗文指出，「他要求公平正義、居住正義，結果他從小就是一個土地王，而且這個土地王中間還被人家挖出來，涉嫌違法的出租當停車場，然後有違建，最後用一句話說不知道不了解，都是別人在管理，跟他沒有關係」，鄭麗文說，就在這樣的矛盾人設上，716大遊行就要上演了，然後他們也是「看準了大家很想下架民進黨，但對於傳統的國民黨還是有很多的不信任甚至是憤怒，所以這種來自於中間尤其是年輕選票，這股力量就成為黃國昌他的身價上漲的原因」。

鄭麗文也提到，「黃國昌很聰明，他第一個搭上的總統候選人就是柯文哲，但又不能讓大家覺得他只支持柯文哲，所以各黨的候選人通通廣發英雄帖，但他們其實跟柯文哲是最對味的」，加上柯文哲非常的會製造話題，拋出了「法務部長就由黃國昌來當」，鄭麗文認為，「雖然可能是一句玩笑話，但是在網路上就會掀起話題，讓很多年輕網友聽了就覺得很爽，好像黃國昌當上了法務部長似乎就可以抓弊，但這樣的期待我覺得未免也太過天真了」。

最後鄭麗文也說，「柯文哲馬上就說了，當選要讓最大黨來擔任閣揆，不管是民進黨最大黨，還是國民黨最大，我看兩個黨都不會找黃國昌，所以說黃國昌就是某個程度上也是被調戲了一下，而在這樣的情況下，跟年輕人的文化裡頭，的確製造了聲量也製造了人氣，這也是為什麼兩個傳統政黨，在這方面似乎都跟不上腳步」。