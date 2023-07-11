聯邦銀行通化分行張姓經理和行員涉嫌幫助詐團提高轉帳、提款額度，以此洗錢，初估詐騙金額達千萬元，新北地檢署10日約談張男等7名被告，複訊後聲押禁見張男、滕姓行員，其餘5行員分以5至10萬不等金額交保。（蔡雯如攝）

聯邦銀行爆出行員勾結詐騙集團，檢警偵辦電信詐欺案時，意外發現多個人頭帳戶在聯邦銀行通化分行，該分行張姓經理和行員涉嫌幫助詐團提高轉帳、提款額度，初估詐騙金額達數千萬元，檢方10日約談張男等7名被告，複訊後依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪聲押禁見張男、滕姓行員，其餘5行員分以5至10萬不等金額交保。

由於以往幫詐團開通帳戶的都是車手，但車手普遍教育程度不高，近期屢屢傳出，詐團勾結行員走後門的案例。新北檢追查詐欺案時，意外發現聯邦銀行行員涉案。

檢方10日指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊，前往聯邦銀行總行、通化分行、張男和行員住所搜索，同時前往聯邦銀行台北分行、忠孝分行查調相關交易憑證、查扣相關文書、電磁紀錄等物證。

據悉，詐團開出高報酬給予張男和旗下行員，每次協助可獲利數萬元，張男等人手段幾乎與近期爆發的行員勾結案如出一徹，張男等人協助詐團，將轉帳、提款金額調高，大幅降低詐團洗錢難度，使詐騙集團獲利數千萬元。