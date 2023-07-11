一場比賽打了兩天，尋求溫布頓草地網球錦標賽男單5連冠的塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic），雖然費了一點功夫，仍7比6（6）、7比6（6）、5比7、6比4擊敗波蘭選手胡卡茲（Hubert Hurkacz），順利晉級8強。

這場比賽在英國當地時間周日（9日）晚間10點35分雙方打完前兩盤時，由於接近溫布頓從2009年開始實施的夜間11點開始的宵禁時間，主審請兩位選手隔日再戰，16小時之後，大家回到中央球場繼續未完的賽事，兩盤領先聽牌的喬帥讓出第3盤，第4盤才順利拿下勝利。

喬柯維奇表示：「胡卡茲打了場精彩的比賽，值得大家稱讚，只是他今天運氣不好，但他打出很棒的內容。老實說，在他這麼精準又強力的發球下，我想不起來上回我在接發球局感到如此糟糕是什麼時候了。」

喬柯維奇大讚胡卡茲擁有最優秀的發球技巧，因此比賽中很難預判球的落點，特別是在速度相當快的草地場地，對於發球特別強勢的球員很有利，「所以這對我來說不是一場很愉快的比賽，但在球賽重要時刻我夠好運，才能在搶七局3比6落後之際拿下第1盤。要是我輸掉第1盤，勝負可能就會往另一個結局走，但我在需要的時候克服緊張情緒，很開心能獲勝。」