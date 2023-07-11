香港歌壇天后李玟聞名全球，日前不敵憂鬱症，在住處輕生離世，享年48歲，令演藝圈好友跟粉絲們十分不捨，這些日子以來，李玟二姐李思林除了處理後事，還常代表家裡對外發言，令大陸樂評人「樹娃Shuwa」非常讚賞，列出3點過人之處，直言：「對妹夫表現得非常克制跟低調。」

大陸樂評人「樹娃Shuwa」10日在微博發布貼文，坦言李玟擁有高知名度，後事絕不可能低調處理，更何況還得應付妹夫，因此需要一位發言人，此時李玟家只有李思林撐得起大局，因為她曾是李玟經紀人，加上本身也是藝人，很懂得應對媒體，因此常能見到她透過媒體發言，「總不能讓李玟80多歲的母親出來應對吧？至於李玟的大姐也不是圈内人士，沒有這方面的經驗。」

對於消失許久的妹夫Bruce突然發布訃聞，還稱呼李玟為「摯愛的妻子」，樹娃懷疑居心叵測：「這到底是真的在悼念李玟，還是有什麼陰謀，日後自然會見分曉」，不過從李思林未經同意以她跟姐姐的名字發布訃聞、找律師推翻遺囑的應對進退來看，表現得十分得體、克制，大讚：「不管對這個妹夫持有什麼樣的態度，從始至終，都沒有惡言相向。」

文末，樹娃也表示家家有本難念的經，原本這種事應該私下處理，但如今任何風吹草動均被外界放大檢視，李玟家因此承受巨大的壓力，結果李思林沒有一句怨言，讓樹娃直呼：「能做到這個程度，難道不值得多一點的體諒嗎？」

文章曝光後，網友一面倒認同，寫下：「說得太對了，二姐現在是最不容易的人，渣男快滾出去吧！」、「是啊，她已經很克制了，網友多點善意，放過她跟她的家人吧」、「送走了妹妹，還要被人惡意揣測，好辛苦喔」、「李玟就是不願說出心裡的苦才會走上絕路，我是她姐姐一定幫忙說出所有委屈。」

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980