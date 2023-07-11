日前有網民拍攝到中共第3艘航空母艦福建艦拆除彈射跑道上第3座工作頂棚，隨即傳出福建艦艤裝已接近完工、準備進行海試的消息。對照大陸《央視》通報，加上艤裝時間，都符合專家們的推測。唯一比較意外的是，這一年來曾多次亮相的新式艦載機殲-35卻未再出現，有些人懷疑可能是試飛進度出什麼問題，以目前中共的航空工業技術判斷，如果真有問題，大概也還是出在航空發動機上。

自去年福建艦進行繫泊試驗，外界即推算這艘國產彈射式直通甲板的大型航母將在一年多後艤裝完成時開展海試。6月底《央視軍事》也在節目中宣告，正在進行繫泊測試與動力測試的福建艦「即將迎來最關鍵時刻」，網上的討論也逐漸多了起來，外界解讀是今年下半年將開展海試，離中國的「3航母時代」又推進了一步。

網友拍到福建艦已拆除3條電磁彈射器施工棚其中的一條，另2條應該也很快拆除，很可能即將進行海試。（圖／微博）

在《央視》暗示之後不久，福建艦被人拍攝到甲板上3條艦載機彈射跑道上原有的施工棚已經開始拆除，目前已拆完一座，另2座可能近日也會接著拆除。在5月底已有網民拍攝到福建艦主動力進行試車，6月下旬加注燃油，吃水增加近一米深。這些跡象都顯示離海試已不遠。有細心的網民注意到，山東艦是在航母後勤保障船就位4個月後開展海試，現在福建艦主發動機已冒煙試車，航母保障船就位也長達4個月左右，福建艦海試應該會在近日正式官宣。

航母保障船（標示處）到福建艦位置進行作業已有4個月之久。（圖／網易）

海試是福建艦進入中共海軍序列前的最後流程，必須將動力及其他與航行有關的性能，以及航海電子系統、雷達、電子對抗、艦載機與彈射器等其他作戰功能。其中福建艦的艦載機是首款第5代隱形艦載戰機殲-35，要測試與艦上其他設施的相容性，內容非常複雜，自是格外引人注目。至於海試的時長，一般大約是一年，首艘國產航母山東艦海試時間稍長，當時用了19個月，而福建艦有更多新的設施與技術，時間應該會更長些。如果一切順利，福建艦服役的時間大約會落在2025年，最快也快不過2024年底前。

福建艦預計在2025年服役，屆時中共將會有3艘航母。圖為3艘航母的比較示意圖。（圖/搜狐網）

至於同樣受到高度關注的福建艦上的第5代艦載戰機殲-35，是中國第2款5代戰機，近年來多次公開部份研發進度與有限度地亮相。從去年6月最後一次露面後，網路與社交媒體上就再也沒有消息，至今也超過一年。殲-35受關注的程度不亞於福建艦，因為它既是第2款5代戰機，又是首架彈射型艦載5代戰機。若按過去殲-20研發過程觀察，在研發過程中每隔一段時間都會對外透露一些進度，殲-35前幾年也是如此，但這次從2021年夏季後就沒有再發布新的消息，因此引起一些猜測。

預定做為福建艦的艦載戰機殲-35已有一年沒有消息，讓許多人對其研發進度感到憂慮。（圖／微博）

如果按殲-20研發歷程，至今已服役近200架，許多技術與設備已在殲-20上獲得驗證或改進，殲-35沿用相關技術時，進度應該會更快些。唯一比較難以控制的變數與殲-20類似，恐怕還是發動機的問題。殲-20早期使用俄製AL-31FM，也有少量裝備渦扇-10試飛，直到2021年後才全面換裝渦扇-10C。而殲-35初期並未像殲-20一樣採用俄製發動機AL-31，而是以仿俄製RD-93並加以改進的國產渦扇-13發動機。這款發動機在殲-35試飛時未傳出什麼大問題，但是發動機到量產時會出現許多新的問題。當年渦扇-10A在殲-11B測試時表現很好，到了量產裝機時卻出現一大堆問題，也因此把殲-11B的進度拖慢了好幾年。

現在殲-35是否遇上類似的問題，外界目前也都還在猜測階段。如果研發順利，這款打算在國外銷售的機型按理應該積極地對外公開。若是遇上問題，以目前中國在航空發動機上的經驗與技術已有相當的進步，例如日前才發布殲-20裝備渦扇-15成功試飛，未來要解決殲-35發動機的技術障礙，應該也只是時間問題。在殲-35之外，福建艦應該也同樣會配備殲-15T戰機，但所有的目光都還是集中在殲-35身上，它身負多重任務，是未來中共「3航母時代」的支柱，就算遇上困難，也一定要設法克服。