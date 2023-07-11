陳凱倫原任教的新北市尖山國中棒球隊10日深夜對此發布聲明，暫停陳凱倫的聘僱。（圖取自新北市尖山國中棒球隊 粉絲團）

前富邦悍將內野手陳凱倫在2021年底因家庭因素向球團申請任意引退，近日士林地方法院刑事判決書出爐，陳凱倫因性侵未遂遭判刑，當年離開球場真正原因曝光，中職也對此做出決議，「陳凱倫永不錄用！」陳凱倫原任教的新北市尖山國中棒球隊10日深夜也對此發布聲明，暫停陳凱倫的聘僱，待定讞結案再決定是否續聘。

曾效力富邦悍將隊的球員陳凱倫於民國110年底以家庭因素為由申請任意引退、結束職棒選手生涯，當時富邦悍將隊沒有詳述原因。

10日地方法院判決指出，陳凱倫於效力中職富邦悍將隊時期，於110年10月9日晚間至10日凌晨在新北市淡水區某處，酒後向1名認識的女子求歡遭拒絕，涉嫌性侵未遂。士林地方法院依強制性交未遂罪判處陳凱倫有期徒刑1年8月，全案可上訴。

中職聯盟表示，10日已經收到判決文書，雖該球員已申請任意引退，但因犯罪事實於具有球員身分期間，聯盟依照規章懲處，決議將該名球員處以最重處分「永久不得參與聯盟賽事」，形同永不錄用。聯盟再次強調，對於任何形式犯罪零容忍，絕不寬貸。

新北市尖山國中棒球隊臉書粉絲團10日深夜11點多PO出聲明，陳凱倫教練近日風波事件社會觀感不佳，球隊與校方討論過後先以暫停聘僱處理，基於信任角度，待以最終定讞結案後再做決定是否續聘球隊教練一職，請各位關心尖山棒球隊的球迷與家長們靜待佳音，謝謝各界人士關心。

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