黃瀞怡（小薰）在《最佳利益3-最終利益》中，飾演遭遇酒駕車禍而全身癱瘓的病人，因覺得自己已是「廢人」，哭求飾演其夫的楊子儀讓她解脫「放我走」，劇情賺人熱淚。小薰哭到「眼窩淹水」，演技引發讚歎，不過細究畫面，似乎哪裡怪怪的，發現小薰頸部的護具竟然戴反了。

可能是工作人員徹底誤解使用方式，小薰在劇中無論是坐是躺，脖子上的護具都戴反了，下巴顯得很緊繃。（圖／翻攝網路）

小薰在該劇中，與楊子儀一家四口的幸福日子，因遭遇酒駕後從此破碎。全身癱瘓後，受不了終日只能看著天花板度日、醫療費拖垮家庭，無法自理也無法看照小孩，小薰角色一度尋死，卻被救回，她在病床上崩潰哭嚎，哀求丈夫「放我走」，讓她能維護僅有的「尊嚴」死去，最終楊子儀選擇尊重妻子的遺願，結局令人鼻酸。寫實的劇情也逼哭網友，直呼「太會演！哭爆」、「催淚指數是核彈等級」。

小薰跟楊子儀的對手戲賺人熱淚。（圖／翻攝網路）

不過細就這段畫面，竟然有一不寫實之處，就是小薰脖子上的護頸竟然戴反了，應該是用來托住下巴的Ｖ型缺口，被反戴在胸口處，使得她的下巴被頂著，一直呈現仰頭的角度。不過大部分的觀眾似乎都沒有發現，目光都聚焦在小薰爆發的演技上，導演對她的演出也讚譽有加，「眼淚都存在眼窩裡，真的很厲害」，網友也看好她靠此角色再度問鼎金鐘。

小薰哭戲精湛，導演都看到泛淚。（圖／報系資料照、群之噰傳播）

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