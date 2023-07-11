「狼人殺男神」黃偉晉7月4日晚間被時報周刊CTWANT讀者在新北市某連鎖健身房外巧遇，身高183公分的他穿著灰色無袖上衣、露出粗壯雙臂，一眼就被行經的路人認出，還有不少人經過就直接喊出「是黃偉晉耶」、「皮膚好好」，知名度相當高。

7月4日晚間9點左右，看似剛結束運動的黃偉晉，一邊拿著手中的搖搖杯補充水分、一邊看著手機孤獨的站在路旁，看來似乎是與人有約。而不少經過的路人看到野生黃偉晉，就立刻拿起手機捕獲留念，

不少民眾看到男神在路邊，直接拿起手機捕獲野生黃偉晉。（圖／讀者提供）

而更多巧遇他的人則是稱讚黃偉晉「皮膚好好」、「本人好高」，不知是否聽到稱讚太害羞，黃偉晉眼神一直望向馬路，過不久謎底終於揭曉，一輛小黃停在他身旁，原來男神是在等車，之後他便上車離開。

黃偉晉2009年曾參加過參與過第六屆《超級星光大道》拿下第8名的成績、2012年以男團SpeXial正式出道進入演藝圈，之後更接演《終極一班3》、《終極三國》等劇，2020年推出個人EP《背光旅行》、2021年首張個人專輯《CreaLife》，都有不錯的成績。

黃偉晉與陳明珠搭檔本屆金曲獎星光大道主持，頗受好評。（圖／本刊攝影組）

而他在本屆金曲與陳明珠一同扛下星光大道主持重任，雖然是首次接下三金紅毯主持，但黃偉晉靠著穩健台風與好口條，獲得各界一致好評，更有不少網友驚呼他黑色西裝之下若隱若現的好身材，她曾透露自己1周會有5天去健身房報到，「比較有效率又節省時間，之前在家裡做（運動）都很容易分心」，而本刊讀者在金曲結束後3日就在健身房外巧遇男神，看來黃偉晉所言非假，也非常熱愛健身。

更多 CTWANT 報導