大聯盟明星賽將於12日上午8時開鑼，美聯明星隊宣布先發投手為洋基寇爾（Gerrit Cole），國聯為響尾蛇蓋倫（Zac Gallen）。這是寇爾生涯首度在明星賽先發，美聯總教練貝克（Dusty Baker，太空人總教練）表示寇爾很想取得這個位置，現在也是時候讓寇爾嘗嘗明星賽先發的滋味了。

天使「二刀流」大谷翔平雖然也入選美聯投手群，但他前一次例行賽登板手指起水泡，明星賽被排在他熟悉的第二棒DH，不會上場投球。

蓋倫則是首度入選明星賽就被選為先發投手，他上季投出生涯代表作，在國聯賽揚獎票選排名第5，本季出賽19場累積11勝3敗（並列國聯勝投王）、自責分率3.04。

道奇球星JD馬丁尼茲。（美聯社）

國聯明星隊先發打線

1. 小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.，勇士）右外野

2. 弗里曼（Freddie Freeman，道奇）一壘

3. 貝茲（Mookie Betts，道奇）中外野

4. 馬丁尼茲（J.D. Martinez，道奇）DH

5. 艾瑞納多（Nolan Arenado，紅雀）三壘

6. 阿萊斯（Luis Arraez，馬林魚）二壘

7. 墨菲（Sean Murphy，勇士）捕手

8. 卡洛爾（Corbin Carroll，響尾蛇）左外野

9. 阿西亞（Orlando Arcia，勇士）游擊

先發投手蓋倫（響尾蛇）

總教練湯姆森（Rob Thomson，費城人）

天使隊大谷翔平被媒體列陣以待。（美聯社）

美聯明星隊先發打線

1. 西曼（Marcus Semien，遊騎兵）二壘

2. 大谷翔平（天使）DH

3. 阿羅薩雷納（Randy Arozarena，光芒）左外野

4. 席格（Corey Seager，遊騎兵）游擊

5. 迪亞茲（Yandy Diaz，光芒）一壘

6. 賈西亞（Adolis Garcia，遊騎兵）右外野

7. 海斯（Austin Hays，金鶯）中外野

8. 賈許楊（Josh Jung，遊騎兵）三壘

9. 海因（Jonah Heim，遊騎兵）捕手

先發投手寇爾（洋基）

總教練貝克（太空人）