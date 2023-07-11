資深音樂人李坤城4月因大腸癌病逝後，兒子李卓軒與林靖恩因5000萬遺產鬧翻，最終李卓軒獲得父親的著作權和收藏品，而林靖恩則繼承台中房產。原以為事情已經告一段落，豈料李卓軒於9日突發文砲轟林靖恩繼承房產19天便出售，每天爽住台中五星級飯店，不過在李卓軒爆料後，林靖恩便悄悄退房，目前不知去向。

李卓軒9日發文砲轟林靖恩：「林小姐聽說現在沒有收入，房子賣了每天住林酒店，啊要住開心一點喔！看能住幾天蛤。這個理財觀，我會笑死」，還表示自己把李坤城的版權授權金全部捐出去，「李坤城有這個不缺錢自己會賺錢的兒子真的很可怕，手起刀落不是用捐的就是用送的，不然就公開文獻免費無償使用，不然就是版權授權金全部捐出去，福報點滿 948794狂」。

李卓軒全文。(圖/李卓軒 臉書)

根據台灣月租飯店訂房平台「mrhost 」介紹，由於月租飯店多由飯店提供，也因為租期較長，因此價格也會比一般訂房還要划算許多，通常雙人房月租價格大約落在3萬-6萬之間，可能會因為房間大小與飯店設備而有所不同，通常住越久折扣也越多。照外界推測，林靖恩轉賣房產粗估可得手1500-1800萬元，換算成林靖恩住飯店的月租價格，最多可住27-33年。

不過隨著李卓軒爆料，等同曝光一向低調林靖恩的行蹤，據了解，林靖恩已於10日從酒店退房，去向不明。至於林靖恩住了多久，酒店方基於房客隱私並未多加透露。