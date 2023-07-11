綽號「狀元」的47歲任姓男子，9日深夜11時許遭丟包台南永康奇美醫院急診室，被醫護人員發現時全身多處瘀青，明顯死亡，死狀相當悽慘。家屬獲悉後悲痛表示，任男至今在何處遇害都不曉得，連招魂也不知道去哪裡招，哀求檢警查明真相，還給他們一個公道。

據悉，綽號「狀元」的任姓男子（65年次）8日凌晨在某舞廳飲酒時，突然遭人毆打，隨後他在臉書貼文說，「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香，試試看」。事後任男前往醫院包紮，於9日中午返家，同日下午3時多又前往永康復國路與朋友飲酒，傍晚7時多前往東區某燒烤店，晚間10時被人從該燒烤店押走後，深夜11時即被丟包在永康奇美醫院。根據醫院診斷證明，死者到院前已經死亡，背部、胸部、腹部挫傷，雙下肢撕裂傷，頭部鈍傷且有撕裂傷。

檢察官10日上午會同法醫進行遺體相驗時，死者姊姊與前妻到場協助指認。姊姊悲痛表示，弟弟喜歡交友，朋友非常多，被押走時朋友剛好不在現場，才沒有接獲通報，至今連弟弟在何處遇害都不曉得，更不知道該去何處招魂，且弟弟傷勢嚴重，嫌犯明顯要致人於死地，希望檢警查明真相，不能讓人出來頂罪，還給死者及家屬一個公道。

至於偵辦進度，檢警經初步相驗後發現死者身上多處棍棒傷，還有鈍器重擊傷，不排除是頸部骨折等因素致死，詳細死因仍待進一步釐清，全案仍在積極釐清嫌犯追捕中。

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