台灣人愛買保健食品，特別是B群，藥師廖偉呈整理出不同B群的功能，表示平常飲食均衡的人，其實不需要特別補充B群，但如果是素食者及老年人、常喝酒的人、孕婦、洗腎/慢性腎衰竭患者，還有長期服用利尿劑者等6族群，可以針對不同的需求，加強補充不同種類的B群。

廖偉呈在臉書粉專上分享，市面上有許多不同的B群，讓民眾看得眼花撩亂，不知怎麼選，為此他整理出不同B群的功效。若是要營養補充可選綜合B群；腰酸背痛選高單位B1、B6、B12；提升腦力選高單位B1、B2；提振精神選高單位B1、B2、B3、B6、B12；解酒使用B1、B2、B3；預防心血管疾病選B6、B9、B12；改善貧血B6、B9、B12。

廖偉呈指出，日常生活也可以透過飲食攝取到B群，維生素B1多存在於全穀類食物，像是燕麥、玉米或瘦肉；維生素B2多存在於牛奶、奶蛋製品、肝臟、蛤蠣和深綠色蔬菜中；維生素B6則上在瘦肉、肝臟、甘藍菜、蛋豆類、小麥胚芽、燕麥和花生等堅果類；維生素B12則是存在於動物性食物中。

廖偉呈說，飲食均衡的人其實不用刻意去補充B群，因為維生素B是水溶性的，超出需求的量最終都會被排出體內，所以多吃也沒用。不過建議素食者及老年人、常喝酒的人、孕婦、洗腎/慢性腎衰竭患者、長期服用利尿劑者等6族群可以補充B群。

廖偉呈表示，維生素B12多存於動物性食物，素食者可補充B12；常喝酒的人要補充B群，因為酒精代謝需B群協助；孕婦則是維生素攝取量會比常人多1.5倍，所以可適量補充，且B6能減輕孕吐症狀；腎功能不佳的人易缺乏維生素B群，因此要多補充；長期使用利尿劑的人恐出現胰島素阻抗現象，需要攝取更多B1來幫助糖質代謝。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！