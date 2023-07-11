馬刺救世主文班亞馬（Victor Wembanyama）的戰力演示結束了，經過兩場夏季聯盟的賽事之後，根據當地媒體San Antonio Express-News報導，文班亞馬整個夏季聯盟都不會再上陣，準備放暑假去了。「原本的計畫就是打兩場比賽。馬刺要讓他體驗一下NBA的感覺，現在他嘗過了，球隊也看到他們想看的東西，經過忙碌的12個月之後讓他休息一陣子。」

文班亞馬首戰對上黃蜂，在滿場的觀眾面前打了27分鐘，出手13次僅中2球，獲得9分8籃板3助攻5火鍋。賽後文班亞馬坦承有點困惑，「我很高興打贏比賽，但我其實搞不懂自己在做什麼。」

馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）第2戰親自到場，文班亞馬首節只拿2分，不過手感逐漸回復，終場投14中9，勇砍27分12籃板3火鍋，只是罰球12中7仍然欠佳，馬刺輸給了拓荒者。

文班亞馬決定不參加世界盃男籃的法國代表隊，以換取更充裕的休息時間。「法國隊一直是我籃球生涯的重心，我願意和他們一起爭取更多榮譽，正因如此，這個夏天是必要的犧牲。」簡言之，休息是為了走更長遠的路，文班亞馬表示暫時想要遠離媒體，最近的事情夠多了，包括他的保鑣與女明星布蘭妮（Britney Spears）的衝突事件。