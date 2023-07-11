黃子佼先前被爆出強吻、誘拍裸照等性騷擾事件，隨後他自錄影片道歉時竟失控暴走，更毀滅式爆出大小S、吳宗憲、曾國城等藝人的黑料，隨後關閉臉書、自殘被緊急送醫；如今事隔近一個月後，助理親吐黃子佼最新狀態。

黃子佼遭控性騷後，在社群貼出3段影片道歉，但片中他強調與老婆孟耿如交往9年中，絕對沒有做出對不起太太的事，然而，沒多久後他竟傳出情緒失控自殘被送醫；對此，老婆孟耿如當時代替老公出面回應，謝謝大家的關心，也希望外界給予他們一些空間處理「我們會把事情釐清，給大家更好的答覆」。

事隔近一個月後，根據《三立新聞網》報導，助理表示，黃子佼目前人都平安，要外界不用擔心，至於何時復出則未多作說明，只能說還需要靜養，等候良好時機出面說明或復出。

事實上，黃子佼友人曾透露，事發後有傳訊息鼓勵，希望黃子佼可以為了老婆孟耿如和女兒，不管多大困難，接下來都要一定要堅強面對，好好活下去，而該訊息直到近期才黃子佼回復：「謝謝，讓你失望了」。

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