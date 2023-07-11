長榮航空(2618)6月合併營收達176.36億元，月增11.89％，年增59.38％；其中，客運營收127億元，月增率16.94％，年增985.39％；上半年整體合併營收達930.35億元，年增46.69％。

長榮航指出，受惠於6月端午連假效應，客運市場需求強勁帶動票價提升，歐、美長程航線平均載客率仍持續超過9成，由於越太平洋及歐亞兩大航網主軸佈局完整，轉機旅客穩定成長，發揮航網綜效，也帶動東南亞及港澳航線載客率皆達到8成以上，台灣出發至東北亞訂位率則回復至疫情前水準。

航空貨運部分受國際經濟景氣下行影響，終端需求仍顯疲弱，價量較去年同期呈現下滑的趨勢惟已放緩，且仍優於疫情前水準。

華航(2610)6月合併營收為175.42億元，年增42.13％，突破2021年12月的169.18億元，創下單月新高，而客運收入為122.52億元，也刷新歷史紀錄，年增867％。累計上半年合併營收898.83億元，年增21.33％，創同期新高。

華航在端午連假挹注下，6月客運收入超過百億，東北亞營收呈現大幅成長趨勢，大洋洲旅運人次也顯著增加，為客運收入增幅度第二大區域。華航全力佈局北美與歐洲長程航網，爭取高收益直飛客源，也積極增班迎接7-8月旺季，暑假全航線訂位率皆超過8成。

6月普遍為傳統貨運淡季，貨運收入為42.8億元，亞洲華人地區端午假期亦影響產業出貨，惟6月份整體表現仍優於2019年同期。下半年預期庫存狀況將逐步去化，貨運需求亦漸趨穩定，華航已提前布局消費性電子產品、電子商務、汽車材料、鮮活蔬果等空運主力貨源。

星宇航空(2646)6月合併營收21.30億元，再創歷史單月新高，年增1220％。其中客運營收為18.82億元，月增30％，年增2491％。尤以日本航線最受旅客歡迎，而美國洛杉磯航線載客亦優於預期。

6月貨運營收為1.28億元，年增56％。貨運市場運價走勢持續下修至疫情前水準，但受惠美國線增為每日一班，整體而言，貨運營收表現仍維持穩定。

下半年，星宇航空持續積極拓展航網密度，8月15日將開闢台北-菲律賓克拉克航線，每周營運7班；9月1日則開闢台北-日本熊本航線，每周營運5班。並依市場動態彈性調整航班，澳門自7月16日起至8月31日增班為每日三班；越南胡志明市則自9月6日起至10月28日，再增加周一及周三上午班機。