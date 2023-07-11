加速淨零碳排，環保署「網購包裝減量規定」7月1日啟動，規範電商平台全面禁用聚氯乙烯（PVC）材質包材，紙類與塑膠包裝亦需採用一定比例再生紙、再生料；中型與大型業者則需分別符合商品重量分級、達成年度減量目標與成果提報，令不少品牌因新規上線手忙腳亂尋找全新包材與配套方案。欣新網關注市場變化，提早完成合規的包材部署與規畫，協助服務倉儲物流品牌客戶接軌新規範，無需擔心、耗時處理新規所帶來的出貨配送影響，讓品牌迅速因應解決市場結構改變所帶來的挑戰。

欣新網指出，在618這波重要電商檔期、市場激烈的行銷資源競爭下，公司以整合電商資訊流、金流與物流的服務，助品牌精準投入資源，用最強的流量變現能力搭配成效型廣告達到最大成交率，快速成交訂單，並且做好倉儲備貨控管，迅速完成物流配送，搶攻物流商機。另外，對使用SaaS服務的「PowerAI智能廣告投放系統」客戶亦有助益，提高廣告報酬率並創造更優異的業績成果。