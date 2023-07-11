騰雲已經在6月經櫃買中心董事會准予上櫃掛牌，在業務開發上亦有長足進展，指標客戶除原有百貨商場外，更協助如台灣大型連鎖烘焙坊、花蓮飯店複合型育樂設施等多元場域進行數位轉型建置，其方案應用包含客、商、金流的雲端解決方案，皆貢獻顯著一次性與持續性營收。同時，騰雲上半年海外收入年增102％，占上半年整體營收高達37％，主要因疫情放寬旅遊限制有利於海外業務拓展，搭配騰雲所擁有的科技力，預期海外收入成長可期。

騰雲董事長梁基文表示，根據中央銀行統計2022年台灣電子支付交易佔比已高達40.3％。騰雲透過提供客、商、金流一體化方案建立跨商家、跨商圈數位生態系建立新形態的智慧城市應用。其中近年陸續有新北幣、SKM Pay與日系購物中心的跨國支付生態系落地實施貢獻營收，7月初更受國發會旗下品牌「Startup Island TAIWAN」邀參與大阪府政府針對大阪萬博會於金融科技及數位應用進行建議與分享，相關支付、點券與行銷科技結合與應用具備國際規模化的能力，預期將陸續貢獻騰雲海外營收。