台北科技大學資訊與財金管理系學生日前到熱炒店用餐，因白飯不夠吃留下一星負評價引發爭議，儘管學生已親自到店家道歉，事件仍尚未落幕；資財營總召兼會長昨深夜在臉書發布最新聲明影片，針對外界輿論列出7點澄清，包括飯很大碗、帳單金額、用餐人數、不願等補飯、拍合照微笑、刪文及持續灌負評等，喊話「我們絕對不是飯桶系，也絕對不是只值1.3顆星的飯桶營。」

資財營總召昨（10日）深夜在臉書上傳一段10分鐘影片，針對輿論做出7點澄清，首先是「飯很大碗」，他說店家提供的監視器有拍到部分同學將飯添得跟山一樣高，其實現場除了1、2位男性食量較大，其他人並沒有刻意添很大碗。

再來是「帳單金額」，總召表示當天消費的金額確實是6900元，他們沒有謊報金額，除了店家提供的單據之外，還有另一張素食單據；第3點是「用餐人數」，當天到場人數為27人，並非外界傳的30多人，甚至40人。

第4是「不願意等老闆補飯」，總召澄清，當時有詢問店家是否會再補飯，店家回應當天已用完了2桶飯，而且時間已過8點了，為防止浪費所以不會再補充；對於新聞媒體稱「北科學生吃完了2桶飯」並不公允，因為當天的飯不是全部都他們吃的。

另外關於「道歉拍合照時微笑」被網友批沒誠意，總召解釋，當時他們都知道闖下大禍，根本笑不出來，在合照時聽到有人喊「拍照要笑」，才勉強擠出笑容，「我們在前往店家前還跟著主任在北科附近找尋適合的禮品，並且走非常長的一段路，絕對不是沒有誠意！」

至於被質疑「刪文」，總召坦言，第一篇聲明稿是在9日晚間撰寫，大約8點時發布，發布不久後確實有和系主任見面討論如何收場，最後決定為了讓事件能夠早點落幕，得出先撤下聲明；他強調，聲明內容皆屬實，沒有什麼不能承擔。

最後一點「仍在持續灌負面評論」，總召表示，事發後他已要求同學刪除對店家的評論，多數同學都有照做，少部分人認為要將立場表述清楚，所以沒將評論撤下；這幾天仍有不少評論湧入，其中不乏假冒用餐同學名義的留言，呼籲大家不要被這些假評論帶風向。

總召強調，此事件對系上許多同學的心靈造成打擊，有些人接到大量攻擊性電話或留言，他認為，如果是需要檢討和改進的地方，他們都願意接納，但無益於事件處理且鋒利的言論，他們不會照單全收，目前已經讓幹部進行蒐證，同時也會尋求相關法律協助。

最後總召再次向熱炒店道歉，表示沒有刻意抹黑店家，並喊話「我們絕對不是飯桶系，也絕對不是只值1.3顆星的飯桶營！」希望外界不要再煽風點火、加油添醋，也不要再騷擾工作人員及學員。