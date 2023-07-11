北科大資財系營的學生近日到熱炒店吃光2鍋飯，業者供應不及，學生抱怨吃不飽在Google刷一星負評，引發「白飯之亂」，北市立聯合醫院中興院區一般內科醫師姜冠宇表示，少部分的人會因飢餓，導致情緒變得暴躁，這種情況稱為「Hangry（因饑餓而生氣）」，若自覺有這樣狀況，建議先買杯可樂或珍珠奶茶衝高體內血糖，如此一來不僅能解決情緒問題，也能避開可能發生的悲劇，畢竟很多事並非刷一星負評，再道歉就沒事的。

姜冠宇昨（10）日個人臉書粉專指出，有些人一飢餓就容易暴怒，被稱為「Hangry」（Hungry＋Angry），吃不飽互相傷害的行為都做得出來，過去的人不滿會直接翻桌，但現在變為到Google刷一星負評。

姜冠宇回憶大學時期，學校附近有間賣雞腿飯的便當店，老闆曾跟他大吐苦水說，一群學生到店裡大罵飯不夠、吃不飽，事後還在校園散播不實謠言抹黑，在學生間留下壞印象，但姜冠宇說老闆烹調非常用心，「這似乎是每個店家都會遇到的風險，而這種可能就是遇到了Hangry族群」。

姜冠宇建議，辦社團活動一定要先備餐，速食是最快衝高血糖的方式，尤其是可樂，血糖馬上就衝起來了，能最快解決低血糖引起的情緒問題，因很多事並非刷一星負評再道歉就沒事的。他提醒，若自覺是飢餓易怒的人，可先買杯冰可樂或珍珠奶茶，飯前喝一杯，不僅能解決情緒問題，也能避開人生可能發生的悲劇。