momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，112年6月合併營收約92.8億元，年增4.6%，創下歷年同月新高，其中momo網路購物營收較去年同月成長5.7%，再創歷年同月新高，業績佔比達96.5%。

富邦媒表示，6月優異的表現來自電商年中最大盛事《618年中大促》強勢助攻，6月18日全日湧入超過850萬人次，推升單日業績再創新高；旅遊商機持續為6月營收注入成長動能，加上今年端午連假長達4天，從行李箱、旅遊商品、彩妝防曬到寵物外出用品皆買氣熱絡。

富邦媒今年1月至6月合併營收約513億元，較去年同期成長6.8%，再創歷年同期新高。

展望7月，富邦媒表示，momo瞄準夏季出遊熱潮，舉辦《狂購FUN暑假》服飾3折起活動，7月30日前集結GAP、NIKE、adidas、Roots、ALLSAINTS、OB嚴選、50% FIFTY PERCENT、始祖鳥等品牌夯品，滿足消費者今夏治裝需求，同時試營運推出「推薦搭配」服務，依據消費者選中的服飾風格、顏色、品牌定位等提供搭配建議，助消費者快速掌握穿搭訣竅；再者，迎接暑假逛展旺季，momo《線上寵物展》與線上婦幼展《育兒神隊友》兩大活動輪番承接買氣，期待推高7月業績。